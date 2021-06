Italia-Belgio, Europei 2021: probabili formazioni. De Bruyne e Hazard in dubbio, ma potrebbero recuperare

Chiuso il quadro degli ottavi di finale, gli Europei di calcio 2021 sono proiettati già ai quarti. Venerdì e sabato verranno decise le nazionali che si giocheranno il titolo nella Final Four di Londra; Monaco di Baviera accoglierà la sera del 2 luglio il match tra Italia e Belgio, sfida di cartello a questo punto del torneo tra la prima forza del ranking Fifa e gli azzurri che, dopo un gruppo A da applausi, hanno superato l’ostacolo Austria negli ottavi di finale.

Entrambe le squadre hanno da risolvere alcuni dubbi di formazione in vista di venerdì sera. Roberto Mancini sta ancora ragionando su alcune scelte; in primis la difesa potrebbe riabbracciare Giorgio Chiellini, con il difensore della Juventus che si allena con il gruppo e potrebbe rimpiazzare Francesco Acerbi con il Belgio. Gli altri dubbi riguardano la catena di destra e il centrocampo: lo schieramento dei diavoli rossi può favorire l’impiego di Federico Chiesa dal primo minuto a scapito di Domenico Berardi, mentre in difesa potrebbe guadagnare posizioni Rafael Toloi come terzino destro bloccato. In mezzo al campo invece scalpita Manuel Locatelli, che sgomita per un posto con Marco Verratti.

Andando in casa Belgio, il CT Roberto Martinez ha gettato acqua sul fuoco parlando delle condizioni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, usciti malconci dal match degli ottavi di finale con il Portogallo. Per l’ex tecnico del Wigan le sue due stelle possono essere utilizzate nel match di venerdì sera; secondo le ultime informazioni il più vicino al recupero è il fuoriclasse del Manchester City, che ha subito una distorsione alla caviglia. Il problema al bicipite femorale potrebbe invece tenere fermo per precauzione il giocatore del Real Madrid, al suo posto è pronto Yannick Carrasco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BELGIO-ITALIA

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne (Mertens), Lukaku, Carrasco (E. Hazard). All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti (Locatelli); Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Foto: LaPresse