Pallanuoto, World League 2021: tempo di semifinale per il Settebello, sfida agli Stati Uniti

Altro momento importante per la Nazionale italiana di pallanuoto maschile in quel di Tbilisi. In terra georgiana il Settebello, fino ad ora perfetto con quattro vittorie in altrettante partite, si gioca l’accesso all’ultimo atto: oggi in programmale le semifinali della Super Final di World League, gli azzurri affronteranno gli Stati Uniti.

Ieri l’ennesimo successo convincente per i campioni del mondo in carica che hanno sconfitto il Giappone nei quarti di finale. Per gli USA invece una vittoria di misura: 12-11 alla Francia, che Figlioli e compagni avevano battuto nettamente nel girone preliminare.

A differenza di ciò che accade al femminile, con la squadra americana che domina in lungo e in largo, gli uomini non sono ancora al top a livello internazionale e cedono il passo alle superpotenze europee. Ormai lontani i tempi delle medaglie a Cinque Cerchi (argento a Pechino 2008), solamente una nona piazza agli ultimi Mondiali di Gwangju.

L’ultimo precedente tra gli azzurri e gli statunitensi risale a febbraio, in amichevole, con il 17-10 italiano. A livello di confronti in partite ufficiali dobbiamo tornare indietro di diversi anni: nel 2017 in World League successo azzurro ai rigori, nel 2016 alle Olimpiadi di Rio invece a sorpresa nel girone passarono gli statunitensi.

