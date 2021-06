Rugby, Sei Nazioni Under 20: Italia, con la Scozia si punta alla vittoria

Torna il Guinness Sei Nazioni Under 20 e torna in campo l’Italia domani a Cardiff. Nella bolla dell’Arms Park gli azzurrini di Massimo Brunello affrontano la Scozia nel terzo turno del torneo ed entrambe le formazioni sono a caccia della prima vittoria.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta per 25-8 contro i padroni di casa, al termine di un match a lungo equilibrato e dove l’indisciplina è costata carissima. Contro la Francia, settimana scorsa, invece abbiamo assistito ad una gran prestazione di Garbisi e compagni che hanno visto scivolare via un’occasione d’oro per un paio di decisioni errate e un paio di calci sbagliati, e alla fine hanno ceduto 13-11 contro i forti Blues.

Ben più nette, invece, le sconfitte in casa scozzese. I britannici all’esordio hanno ceduto 38-7 contro la forte Irlanda, lottando alla pari però fino all’intervallo, mentre nella seconda giornata sono stati sconfitti 31-12 dall’Inghilterra in un match dove gli inglesi hanno allungato fin da subito. Christian, il mediano d’apertura di Gregor Townsend, ha segnato una meta iniziale, ma la squadra di Sean Lineen è stata surclassata nel resto del match.

Per gli azzurri, dunque, una chance d’oro per trovare il primo successo nel torneo, anche considerando che le ultime due giornate li vedranno affrontare Irlanda e Inghilterra, cioè le due formazioni sin qui imbattute a Cardiff. Oggi Brunello annuncerà la formazione che scenderà in campo con fischio d’inizio alle ore 15.00 italiane.

Foto: Federugby