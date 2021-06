Alle ore 21.00 di sabato 26 giugno, la nazionale italiana di calcio disputerà la sua partita di ottavi di finale agli Europei 2021. Ad affrontare gli azzurri ci sarà l’Austria, team che in un lontano passato ha rappresentato un’autentica bestia nera dell’Italia, ma contro il quale i rapporti di forza sono cambiati nel corso dei decenni, fino a ribaltarsi completamente a partire dagli anni ’60.

Tanto per cominciare, va rimarcato come quello di domani sarà il 38° match tra le due squadre. Solamente Svizzera (59) e Francia (39) hanno giocato un numero più alto di partite contro gli azzurri. Il primo confronto risale addirittura a 109 anni fa, durante le Olimpiadi di Stoccolma 1912. Le due formazioni erano già state eliminate, ma all’epoca si tenne un torneo di consolazione, durante il quale l’Austria sconfisse l’Italia per 5-1. Occorsero 19 anni prima di vedere gli azzurri battere gli austriaci, i quali nel frattempo raccolsero 7 vittorie e 3 pareggi nelle prime 10 partite! Dopo un trentennio di equilibrio pressoché assoluto, a cominciare dal 1962 la situazione è diventata opposta rispetto alle origini, poiché l’Italia l’ha spuntata in 10 degli ultimi 13 scontri, pareggiando 3 volte.

La partita di sabato sarà la terza nel contesto degli Europei, ma la prima nell’arco di una fase finale. I due precedenti si sono disputati durante le qualificazioni all’edizione del 1972. Il 31 ottobre 1970 a Vienna gli azzurri vinsero per 2-1 con reti di Giancarlo De Sisti e Alessandro Mazzola, mentre il 20 novembre 1971 pareggiarono 2-2 a Roma in un match ormai ininfluente.

Allargando lo sguardo a tutte le competizioni ufficiali, si arriva a un totale di 18 sfide. Si è già detto delle 2 agli Europei a cui se ne aggiungono altrettante alle Olimpiadi (quella già citata del 1912 e la ben più significativa finale per la medaglia d’oro del 1936, vinta dall’Italia per 2-1). Inoltre si contano 4 scontri ai Mondiali, tutti nella fase finale e tutti terminati con successi azzurri di misura. La partita più importante è senza dubbio la semifinale del 1934, alla quale l’Austria arrivò da favorita, venendo però sconfitta 1-0 con una rete segnata da Enrico Guaita. Infine si registrano ben 10 match di Coppa Internazionale, l’antesignana degli Europei. In tale contesto, non si registrano pareggi, bensì 6 successi austriaci e 4 italiani.

Va rimarcato come in tempi contemporanei gli incontri si siano notevolmente diradati, poiché domani Italia e Austria si affronteranno solamente per la terza volta dal 1991 a oggi e per la prima volta dal 20 agosto 2008, quando in amichevole a Nizza le squadre pareggiarono 2-2. L’ultima sfida ufficiale risale al 23 giugno 1998, durante la fase finale dei Mondiali. Nell’ultima partita della fase a gironi, l’Italia primeggiò 2-1 con reti di Christian Vieri e Roberto Baggio. Per trovare un successo austriaco si deve invece tornare addirittura al 10 dicembre 1960, quando in amichevole a Napoli finì 2-1 per gli ospiti.

C’è un dato curioso da sottolineare. L’Italia ha un bilancio positivo (17 vittorie contro 12), ma una differenza reti negativa! Infatti diverse pesanti sconfitte arrivate prima degli anni ’50 e nessuna goleada azzurra nella storia fanno sì che, ancora oggi, gli austriaci vantino 56 gol segnati a fronte di 49 subiti.

ITALIA – PRECEDENTI VS AUSTRIA

Partite giocate: 37

Vittorie: 17

Pareggi: 8

Sconfitte: 12



Gol fatti: 49

Gol subiti: 56

Foto: La Presse