Italia-Austria, Europei 2021: programma, orario, tv, streaming. Probabili formazioni, ballottaggio Verratti-Locatelli

Domani, sabato 26 giugno, prenderà il via l’attesissima fase ad eliminazione diretta dei Campionati Europei di calcio 2021. Prima giornata e subito l’Italia sarà protagonista. Alle ore 21.00, infatti, i ragazzi allenati dal CT Roberto Mancini saranno di scena allo stadio di Wembley per il proprio ottavo di finale contro l’Austria.

Una sfida da prendere le molle per la nostra formazione che, tuttavia, ha avuto ben sei giorni di tempo per riposare dopo l’1-0 di domenica scorsa contro il Galles (nel quale, per essere precisi, già diversi titolari avevano potuto riposare). Gli Azzurri, quindi, si presentano all’evento in ottima condizione, se non per la questione legata a Giorgio Chiellini. Il capitano, infatti, uscito anzitempo nel match contro la Svizzera, sarà risparmiato con il “Das Team”, sperando che possa tornare utile nei quarti di finale.

L’Italia ha vinto a mani bassi il Gruppo A con tre vittorie in altrettante uscite (3-0 alla Turchia, 3-0 alla Svizzera e, come detto, successo di misura contro il Galles) mentre dall’altra parte l’Austria ha ben impressionato, perdendo contro l’Olanda, ma regolando Ucraina e Macedonia del Nord.

Chi vedremo in campo, dunque? Gli Azzurri saranno schierati con il classico 4-3-3 con Donnarumma in porta, Florenzi dovrebbe lasciare di nuovo spazio a Di Lorenzo, quindi Acerbi, Bonucci e Spinazzola in difesa, quindi a centrocampo vivremo il grande ballottaggio. Al fianco degli intoccabili Jorginho e Barella chi giocherà? Locatelli è reduce da un avvio di Europeo davvero scintillante, per cui siamo davvero al 50%-50% con Verratti, tornato ad ottimi livelli contro il Galles. Davanti, invece, il tridente sarà confermato con Immobile centravanti e Insigne e Berardi ai lati.

IN TV — Il match tra Italia e Austria sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 (in chiaro) e su Sky, per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203), mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay, Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della partita, per non perdere nemmeno un secondo della caccia degli Azzurri ai quarti di finale.

PROGRAMMA EUROPEI 2021

Sabato 26 giugno

Ore 21.00 Italia-Austria – diretta tv su Rai 1, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203), live streaming su RaiPlay, Sky Go e Now TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Berardi. All: Mancini

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Alaba, Hinteregger, Dragovic, Lainer; Grillitsch, Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. All: Foda.

Foto: Lapresse