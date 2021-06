Inghilterra-Germania, Europei 2021: programma, orario, tv, streaming

Se non è l’accoppiamento più illustre della prima parte della fase ad eliminazione diretta di Euro 2021, vi sfidiamo a trovarne un altro migliore. Quando si parla di Inghilterra-Germania, si parla dell’elite del calcio continentale e non solo e, in questo caso, di un ottavo di finale di assoluto spessore.

Il big match si giocherà martedì 29 giugno alle ore 18.00 allo stadio di Wembley e metterà di fronte la prima classificata del Gruppo D, ovvero i padroni di casa inglesi, alla seconda del Gruppo F, che ha rischiato fino a pochi minuti dalla fine di subire un tremendo sgambetto da parte dell’Ungheria.

Si annuncia una battaglia sportiva davvero intensa a Wembley tra due squadre ricche di certezze e talenti. L’Inghilterra proverà a a sfruttare il fattore campo, dopo tre partite nelle quali ha messo in mostra ottima solidità difensiva (zero gol subiti) ma, anche, scarsa vena realizzativa (appena 2 reti all’attivo, entrambe di Sterling). La Germania, invece, ha il problema opposto, con 5 reti incassate e sei realizzate. Se il CT Loew fosse in grado di trovare il giusto equilibrio…

IN TV – Inghilterra-Germania, ottavo di finale di Euro 2021, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203). In streaming si potrà seguire su NowTV e SkyGO, mentre su RaiPlay si potrà vedere la replica della partita. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della sfida.

PROGRAMMA EUROPEI 2021 – CALCIO

Martedì 29 giugno

Ore 18.00 Inghilterra – Germania – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203)

Foto: Lapresse