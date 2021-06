Golf: Harris English batte Kramer Hickok dopo un playoff infinito al Travelers Championship. Guido Migliozzi 13°

Per fare la storia del 2021 serve un momento che nella storia ci entra con tutti e due i piedi. Ed è quello che fanno Harris English e Kramer Hickok al Travelers Championship 2021. Non importa che sia stato il trentunenne di Valdosta, in Georgia, a vincere il torneo. Quel che conta, invece, è il come: all’ottava buca di spareggio, con un birdie alla 18 e quando erano state ormai superate le 8 della sera. Entrambi avevano chiuso a -13 le 72 buche regolari, ma lo spettacolo di cui ha potuto godere la folla (contingentata) è stato esemplare. Con questo risultato, peraltro, English (primo a vincere due volte sul PGA Tour quest’anno) diventa numero 12 del mondo, mentre Hickok risale al 138° posto.

Terzo posto per l’australiano Marc Leishman, che lo conquista con un giro bogey free in -6 e si colloca davanti al messicano Abraham Ancer di un colpo. Il miglior giro di giornata, però, è di Kevin Kisner: per lo statunitense c’è un -7 che gli permette di arrivare quinto a -10 scalando 40 posizioni (non solo: se ne va da Cromwell, nel Connecticut, con la top 50 dell’OWGR). Insieme a lui Brooks Koepka (che toglie a Cantlay il numero 7 nel ranking), Hank Lebioda, Brian Harman e Brice Garnett. Decima posizione a -9 per Beau Hossler, insieme all’austriaco Sepp Straka e all’australiano Jason Day.

L’Italia può guardare con ottimismo al 13° posto di Guido Migliozzi, che riscatta un terzo giro non al massimo ed entra nei primi 70 della classifica globale. Per lui uno score totale di -8 e parziale di -3 su questo par 70 che ha regalato un momento da ricordare nel 2021. Il vicentino si trova nel gruppo con Patrick Cantlay, ma anche davanti a Bryson DeChambeau e Bubba Watson, entrambi al 19° posto a -7. Per quest’ultimo va ricordato il crollo con lo score di +3. E dire che era a -13 complessivo prima delle ultime cinque buche, in cui colleziona quattro bogey e un doppio bogey.

Con Jon Rahm che, a seguito del 25° posto di Dustin Johnson, mantiene il numero 1 del mondo per almeno altre due settimane, il tour americano si sposterà a Detroit per il Rocket Mortgage Championship, del quale il campione è proprio DeChambeau.

Foto: LaPresse