Giulia Molinaro ha scritto un pezzo di storia del golf d’Italia al KPMG Women’s PGA Championship 2021: ha colto infatti il secondo podio della storia per una golfista del nostro Paese in un Major, dopo 21 anni dalla stessa impresa riuscita a Stefania Croce (seconda in questo stesso torneo nel 2000). Il terzo posto della classe ’90 nativa di Camposampiero è il coronamento, almeno finora, di un anno che l’aveva vista lanciare continui ottimi segnali in chiave LPGA Tour.

Immediatamente dopo la fine del suo ultimo giro, alla domanda su se questo sia stato il miglior risultato in un Major, l’azzurra ha risposto: “Di parecchio. Davvero di parecchio, anche in generale. Ho avuto una settimana eccezionale. Ho giocato molto bene. Anche se oggi ho fatto solo il par, quello odierno è stato uno dei giri più duri, e sono molto orgogliosa di come l’ho gestito e di come ho giocato“.

Sul dopo: “Tornerò a casa domani, sì. Riposo una settimana. Non casa in Italia, casa negli Stati Uniti. Ma sì, starò ferma una settimana e poi di nuovo in campo per un po’ di settimane in fila“.

Sulle sue origini: “Sono nata in Italia, ma cresciuta in Kenya. I miei parenti avevano tre ville di fascia alta che affittavano con il maggiordomo, lo chef e tutto il resto. Sono stata abbastanza fortunata da poter crescere in Kenya in mezzo alla natura e tutte le grandi cose che quel Paese ha da offrire“.

La sua è una soddisfazione immensa, soprattutto pensando al difficilissimo periodo precedente e in particolare dopo la pandemia di Covid-19. Adesso per lei ci sarà la seconda volta alle Olimpiadi, dopo Rio 2016. Inoltre, negli States, Molinaro si è anche conquistata una certa dose di simpatia anche per la capacità di parlare alla stampa in non meno di tre lingue, il frutto dell’essere in fondo una cittadina del mondo, attraverso i tre continenti della sua vita.

