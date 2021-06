Golf femminile, Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso qualificate alle Olimpiadi. Al via le prime 15 del ranking mondiale

Il ranking olimpico del golf femminile è stato rilasciato pochi minuti fa, sulla scia della classifica mondiale (nota come Rolex Rankings) che segue il KPMG Women’s PGA Championship, che ha visto vincere la contestuale nuova numero 1 del mondo, Nelly Korda. 60 le giocatrici coinvolte nella rassegna a cinque cerchi. A differenza degli uomini, tra le donne tutte le tre medagliate di Rio (Inbee Park, Lydia Ko e Shanshan Feng) saranno in gara anche questa volta.

Per l’Italia arriva la presenza sia di Giulia Molinaro, protagonista superba del Major della scorsa settimana a John’s Creek, che di Lucrezia Colombotto Rosso, con quest’ultima all’esordio alle Olimpiadi e la prima, invece, alla seconda partecipazione dopo Rio 2016, dov’era arrivata al 53° posto.

Di seguito l’intero elenco delle qualificate (tra parentesi la posizione nella ranking mondiale):

1 (1) Nelly Korda (USA)

2 (2) Jin Young Ko (KOR)

3 (3) Inbee Park (KOR)

4 (4) Sei Young Kim (KOR)

5 (5) Danielle Kang (USA)

6 (6) Hyo Joo Kim (KOR)

7 (7) Brooke M. Henderson (CAN)

8 (8) Yuka Saso (PHI)

9 (9) Lexi Thompson (USA)

10 (10) Lydia Ko (NZL)

11 (11) Nasa Hataoka (JPN)

12 (12) Patty Tavatanakit (THA)

13 (13) Jessica Korda (USA)

14 (14) Minjee Lee (AUS)

15 (15) Hannah Green (AUS)

16 (19) Shanshan Feng (CHN)

17 (21) Ariya Jutanugarn (THA)

18 (23) Sophia Popov (GER)

19 (27) Mone Inami (JPN)

20 (32) Carlota Ciganda (ESP)

21 (38) Melissa Reid (GBR)

22 (49) Anna Nordqvist (SWE)

23 (51) Georgia Hall (GBR)

24 (52) Nanna Koerstz Madsen (DEN)

25 (58) Céline Boutier (FRA)

26 (60) Leona Maguire (IRE)

27 (62) Xiyu Lin (CHN)

28 (64) Gaby Lopez (MEX)

29 (68) Caroline Masson (GER)

30 (69) Emily Kristine Pedersen (DEN)

31 (72) Madelene Sagstrom (SWE)

32 (74) Matilda Castren (FIN)

33 (76) Ashleigh Buhai (RSA)

34 (78) Wei-Ling Hsu (TPE)

35 (84) Azahara Muñoz (ESP)

36 (98) Giulia Molinaro (ITA)

37 (101) Perrine Delacour (FRA)

38 (122) Stephanie Meadow (IRE)

39 (130) Min Lee (TPE)

40 (133) Anne Van Dam (NED)

41 (136) Alena Sharp (CAN)

42 (154) Kelly Tan (MAS)

43 (163) Albane Valenzuela (SUI)

44 (165) Bianca Pagdanganan (PHI)

45 (178) Aditi Ashok (IND)

46 (180) Maria Fassi (MEX)

47 (185) Maria Fernanda Torres (PUR)

48 (218) Tiffany Chan (HKG)

49 (232) Sanna Nuutinen (FIN)

50 (265) Marianne Skarpnord (NOR)

51 (276) Klara Spilkova (CZE)

52 (278) Manon De Roey (BEL)

53 (288) Christine Wolf (AUT)

54 (301) Pia Babnik (SLO)

55 (306) Mariajo Uribe (COL)

56 (349) Daniela Darquea (ECU)

57 (353) Morgane Metraux (SUI)

58 (399) Magdalena Simmermacher (ARG)

59 (405) Lucrezia Colombotto Rosso (ITA)

60 (418) Maha Haddioui (MAR)

Stavolta il lotto delle assenze preannunciate è molto più basso rispetto a quello che si vede nel maschile, al netto di evoluzioni ad ora sconosciute. In particolare, nella quota britannica c’è Georgia Hall al posto di Charley Hull, mentre Lee-Anne Pace non sarà la seconda sudafricana in gara, fatto che lascia spazio all’ingresso (e alla seconda volta olimpica) della marocchina Maha Haddioui.

Si gareggerà al Kasumigaseki Country Club, stesso palcoscenico dell’evento maschile, e lo si farà proprio la settimana successiva a quella degli uomini dal 4 al 7 agosto. Il format è quello normale, stroke play su 72 buche.

