Golf, European Tour: Rory McIlroy cerca il bis al Dubai Duty Free Irish Open 2021

Dopo lo spettacolo in Germania della scorsa settimana che ha consegnato la prima vittoria sullo European Tour al talento norvegese Viktor Hovland, il golf del Vecchio Continente ritorna in Irlanda per uno degli eventi preferiti dai fan dell’intero calendario, il Dubai Duty Free Irish Open 2021.

Si giocherà a Mount Juliet, nella Contea di Kilkenny, un percorso par 72 lungo 7250 yards, co-progettato da Jack Nicklaus e Ron Kirby nel 1991 col tipico design irlandese (nominato anche Best Irish Course), fairway ondulati circondati da alberi che modellano il paesaggio del campo, con le acque del fiume Nore che entrano in gioco e ne aumentano la difficoltà.

Il montepremi complessivo di 3 milioni di euro ha richiamato un field particolarmente importante per questa edizione 2021. La stella assoluta della manifestazione sarà naturalmente il nordirlandese Rory McIlroy, che torna in patria per cercare di ripetere il successo del 2016 ma dovrà guardarsi le spalle da avversari del valibro di Shane Lowry, Tommy Fleetwood, Christian Bezuidenhout, Padraig Harrington e Graeme McDowell.

L’anno scorso fu l’americano John Catlin a trionfare a sorpresa ribaltando la classifica nell’ultimo round, con un superbo 64 al Galgorm Castle Golf Club che gli ha permesso di mettere le mani sul suo secondo titolo stagionale dello European Tour. Per quanto riguarda l’Italia avremo al via il classico plotone rappresentativo, con l’assenza di Guido Migliozzi che sembra aver preso il volo verso un passaggio quantomeno parziale al PGA Tour: Andrea Pavan, Renato Paratore, Nino Bertasio, Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli e Francesco Laporta.

Foto: shutterstock