Golf, Chesson Hadley in testa al Palmetto Championship 2021 a metà evento ma Dustin Johnson è vicino

Il PGA Tour si sta avvicinando all’attesissimo US Open 2021, che si terrà la settimana prossima in California a Torrey Pines. Questo weekend è invece di scena in Carolina del Sud il Palmetto Championship, che ha appena terminato la sua seconda giornata, interrotta per maltempo durante il pomeriggio ma che alla fine proprio nelle ultime ore di luce è riuscita a chiudersi regolarmente e lasciare una classifica del tutto definitiva.

Al Congaree Golf Club al comando delle operazioni, in grande scioltezza, troviamo l’americano Chesson Hadley, che grazie a due round in 65 e 66 si è portato subito a -11 e ha creato un piccolo solco rispetto a tutti i suoi avversari. Nel suo -5 odierno ci sono stati anche due bogey, uno dei quali anche molto pesante al comodo par 5 della 2, senza i quali il punteggio del leader avrebbe anche potuto essere migliore.

Il numero 1 del mondo Dustin Johnson non resta però a guardare ed è subito alle calcagna di Hadley. Il 36enne, vero padrone di casa da queste parti, è una delle poche stelle che ha deciso di non riposare questo weekend e a maggior ragione dopo questo convincente avvio resta il favorito principale per alzare il trofeo domenica. Dopo il 65 di ieri DJ ha replicato oggi con un più controllato 68 (-3) che lo ha portato sul -9 complessivo a due lunghezze dal leader.

Terza piazza occupata ancora da un golfista statunitense, Tain Lee, che si è fermato sul -7. Dietro di lui un folto gruppo a -6, che occupano la quarta posizione: Harris English, Chez Reavie, Erik Van Rooyen, Pat Perez, Wilco Nienaber e Seamus Power. Crolla in maniera verticale invece il leader della prima giornata Wes Roach, che ha fatto seguire al suo 64 d’apertura un “terrificante” 77 che lo ha rispedito a -1 in 30esima posizione. Peggio di lui fa Brooks Koepka, tagliato con lo score di +3.

Foto: LaPresse