Golf, Caroline Hedwall vola in vetta nello Scandinavian Mixed 2021 dinanzi a Joost Luiten al termine del secondo round

Continua senza sosta il torneo che vede European Tour e Ladies European Tour fondersi per dar vita a un evento misto tra uomini e donne con classifica comune. Evento unico ed al contempo futuristico, organizzato da Henrik Stenson ed Annika Sorenstam, che si disputa sul percorso par 72 del Valida Golf & Country Club di Göteborg.

Al termine del secondo round dello Scandinavian Mixed è Caroline Hedwall a guidare la leaderboard. La padrona di casa comanda con lo score di -13 (131 colpi), uno meglio dell’olandese Joost Luiten, grazie ad un super round da -8 in cui ha siglato 5 birdie, 2 eagle ed un bogey. Terza posizione con il punteggio di -11 per il sudafricano Darren Fichardt e per l’inglese Steven Brown.

Quinta piazza con -10 per un gruppetto composto dal finlandese Kalle Samooja, dallo spagnolo Pep Angles, dall’australiana Stephanie Kyriacou, e dalla slovena Pia Babnik. -9, ottava posizione e top ten chiusa invece dalle inglesi Ashley Chesters e Alice Hewson, dalle tedesche Olivia Cowan e Sarina Schmidt, dallo scozzese David Drisdale, ed infine dal sudafricano Jaques Kruyswijk.

Capitolo italiani. Risale dalla zona cut alle soglie della 40esima posizione Lorenzo Scalise. L’azzurro piazza un ottimo -4 che gli vale un complessivo -5 e l’opportunità di proseguire nella sua rimonta nei prossimi round. -3 dopo la seconda tornata e par nella giornata odierna per Francesco Laporta, che supera il cut per un sol colpo. Nulla da fare per Renato Paratore e per Lucrezia Colombotto-Rosso, che hanno chiuso rispettivamente alla pari con il par e con +5.

Domani spazio al terzo round che scremerà le zone alte della classifica e ci dirà se le finora ottime rappresentanti del Ladies European Tour continueranno a mettere in seria difficoltà i loro colleghi.

