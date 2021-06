E’ in programma oggi la seconda tappa del Giro d’Italia U23 2021. Dopo la frazione inaugurale di ieri, la quale ha premiato Andrea Cantoni, giovane del team In Emilia Romagna che è andato in fuga al mattino e, insieme a un pugno d’altri uomini, è riuscito a resistere al ritorno del gruppo, oggi la manifestazione entrerà nel vivo con la Riccione-Imola di 138,3 chilometri. Si tratta di una tappa il cui finale ricalca quello del Mondiale 2020.

IL PERCORSO DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA U23 2021

I primi cento chilometri del tracciato sono totalmente pianeggianti, ma gli ultimi trentotto sono assai tortuosi. I corridori dovranno affrontare due GPM che altro non sono che le salite che facevano parte del circuito del Mondiale di Imola. Al chilometro 111,5 inizierà la scalata del Monticino (3,5 chilometri al 5%). Dopodiché, ci sarà una breve discesa e dunque un tratto in pianura che porta al GPM di Cima Gallisterna (2,7 chilometri al 6,4%). Lo scollinamento avverrà al chilometro 128,6 e da lì sarà tutta discesa fino al traguardo.

I FAVORITI DELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA U23 2021

Il grande favorito per il successo odierno è lo spagnolo Juan Ayuso (Team Colpack), quest’anno vincitore di gare di un giorno molto ambite quali il Trofeo Piva e il Giro del Belvedere. Ayuso è decisamente forte in salita, ma gode anche di un ottimo spunto veloce. Tra gli altri nomi molto quotati per la tappa di oggi troviamo l’irlandese Ben Healy (Trinity), Andrea Pietrobon (Team Friuli), il danese Asbjorn Hellemose (V.C. Mendrisio), Gabriele Benedetti e Alex Tolio (Zalf Euromobil Desirée Fior), l’eritreo Henok Mulubrhan (Qhubeka), Luca Colnaghi (Trevigiani), il tedesco Marius Mayrhofer e Gianmarco Garofoli (Team DSM), il transalpino Antoine Raugel e l’elvetico Alexandre Balmer (Groupama-FDJ) e Samuele Carpené (General Store-F.Ili Curia-Essegibi).