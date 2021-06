Dopo lo show di Juan Ayuso (Colpack Ballan) sull’infinita erta di Lago di Campo Moro, oggi, il Giro d’Italia U23, propone un’altra frazione di montagna: l’Aprica-Andalo di 115,5 chilometri. Ayuso, salvo crolli, è ormai sicuro del successo finale, ma sicuramente in questa tappa ci sarà grande bagarre tra i corridori che si giocano le posizioni di rincalzo in quest’edizione della Corsa Rosa.

IL PERCORSO DELL’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA U23 2021

La tappa prevede l’inizio in leggera salita fino all’imbocco del Passo del Tonale (8,3 chilometri al 6,3%). Dopodiché, ci sarà una lunghissima discesa che porta ai piedi della salita di Andalo (14,6 chilometri al 5%). Quest’erta è già stata affrontata al Giro d’Italia 2016 e in quell’occasione fu Alejandro Valverde a trionfare.

I FAVORITI DELL’OTTAVA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA U23 2021

Ancora una volta, come accaduto sovente negli ultimi giorni, non possiamo non indicare la maglia rosa Juan Ayuso come il principale favorito per il successo odierno. I rivali più temibili del catalano sono il colombiano Jesus David Peña (Colombia Tierra de Atletas-GW Bicic), il belga Henri Vandenabeele (Team DSM), il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X DARE) e il britannico Thomas Gloag (Trinity). In casa Italia il nome più quotato è quello di Alessandro Verre (Colpack Ballan).