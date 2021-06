Il Giro d’Italia 2021 si è concluso una decina di giorni fa con la vittoria finale di Egan Bernal. Il colombiano ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine in Piazza Duomo di Milano al termine di tre settimane corse da assoluto protagonista, giganteggiando in montagna nella prima parte della Corsa Rosa e poi gestendo il vantaggio negli ultimi giorni, contenendo il tentativo di rimonta del nostro Damiano Caruso (splendido secondo contro qualsiasi pronostico) e del britannico Simon Yates. Il grande ciclismo non conosce soste, si è già disputato il Giro del Delfinato ed è in corso di svolgimento il Giro di Svizzera, poi sabato 26 luglio inizierà il Tour de France, la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo.

Gli appassionati si stanno però già chiedendo quando andrà in scena il Giro d’Italia 2022. Le date ufficiali, definite poche giorni fa dall’UCI, sono presto dette: partenza il 7 maggio, arrivo il 29 maggio, sempre 21 tappe in programma da disputare in 23 giorni (due sono di riposo). Ma quale sarà il percorso della prossima Corsa Rosa? Non c’è ancora nulla di ufficiale (la presentazione dovrebbe avvenire in autunno, come era consuetudine prima della pandemia), ma si susseguono comunque le indiscrezioni e le voci di corridoio.

Partiamo da quelle più insistenti, ovvero quelli che riguardano la Grande Partenza. Si vocifera di un possibile start dall’estero: Repubblica Ceca particolarmente interessata, la Slovacchia vorrebbe ospitare l’evento anche forte della sua icona Peter Sagan, l’Ungheria spera di poter recuperare il designo definito nel 2020 e poi saltato a causa dell’emergenza sanitaria (erano previste ben tre tappe in terra magiara, ovvero una cronometro a Budapest e due frazioni per velocisti). Molto viva anche l’ipotesi delle Marche, su cui si è soffermato in un paio di occasioni anche Beppe Conti durante la trasmissione Radiocorsa su RaiSport.

E per le altre tappe? Trapela molto poco per il momento. Dovrebbe esserci un’intesa con il Friuli Venezia Giulia (ancora lo Zoncolan?), la Liguria sta lavorando moltissimo per riportare il Giro d’Italia in Regione dopo tanti anni di assenza, da capire se le due isole maggiori riusciranno a essere protagoniste oppure se si punterà su un Giro d’Italia interamente sulla penisola. Gli organizzatori di RCS Sport stanno lavorando per disegnare un Giro d’Italia di grande rilievo, dopo quello divertente di quest’anno che ha portato alla ribalta diverse vette inedite. Si spera di poter godere anche di montagne mitiche come Pordoi, Gavia, Mortirolo, Stelvio ma naturalmente è tutto in divenire. E quanti chilometri a cronometro? Durante le prossime settimane si susseguiranno altre novità, man mano si disegnerà una bozza di indiscrezioni prima di arrivare alla presentazione ufficiale del percorso del Giro d’Italia 2022.

Foto: Lapresse