Rivoluzionario, è il termine che più di addice al Giro dell’Appennino 2021 in programma giovedì 24 giugno. Con i suoi 192,1 chilometri da Pasturana a Genova, quest’anno, la corsa che si divide tra Piemonte e Liguria, dovrà inevitabilmente rinunciare al passaggio sulla Bocchetta a causa di un cantiere nella discesa verso Voltaggio; il che ha comportato un cambiamento radicale del percorso rispetto alle edizioni precedenti.

Il via ufficiale è previsto a Novi Ligure davanti allo stabilimento Elah Dufour. Dopo un tratto in pianura si affronterà la salita di Fraconalto (che nelle precedenti edizioni era posta sul finale), la salita di Crocefieschi e quella di Crocetta d’Orero dal versante di Sant’Olcese, per poi andare ad affrontare la grande novità di questa edizione: la salita della Madonna della Guardia.

Si arriverà quasi in cima passando da Gazzolo, attraverso Torbi e Lencisa, mentre la “classica” salita diventerà invece una discesa molto tecnica che inizierà a circa 25 chilometri dal traguardo e terminerà quando mancheranno soltanto 16 chilometri all’arrivo di via XX Settembre a Genova.

PROGRAMMA, ORARI

Il ritrovo a Pasturana è fissato per le ore 10.45, mentre la corsa partirà ufficialmente dal Km zero alle ore 11.00 all’altezza dello Stabilimento Elah-Dufour di Novi Ligure. L’arrivo in via XX Settembre a Genova, dopo esattamente 192,1 chilometri, è fissato tra le ore 15.30 e 15.55.

TV, STREAMING

Il Giro dell’Appennino 2021 verrà trasmesso in diretta sul canale streaming di PMG Sport dalle ore 15.00. Rai Sport invece, vi offrirà la differita televisiva dalle ore 17.30, che potrete seguire anche in streaming su Rai Play. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della gara dalle ore 13.00.

Diretta streaming: PMG Sport ore 15.00

Differita tv: Rai Sport ore 17.30

Differita streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport ore 13.00

Foto: Lapresse