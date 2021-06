Quest’oggi, mercoledì 2 giugno, il Giro del Delfinato 2021 affronterà la sua quarta tappa. La Firminy – Roche-La-Molière, sarà una cronometro individuale per specialisti di 16,4 chilometri. Questa prova contro il tempo potrebbe iniziare a delineare la classifica generale, ma senza comunque aspettarsi grandi distacchi tra i big candidati alla maglia gialla.

PERCORSO

Sarà una prova contro il tempo abbastanza veloce, ma sempre e comunque in leggera ascesa sino al traguardo. I primi 5 chilometri sono totalmente in rettilineo, poi, dal chilometro 7,5, dov’è presente il rilevamento cronometrico di Unieux, ci sarà un continuo saliscendi intorno al 4%. La rampa finale misura 1,4 chilometri al 4,1%.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Nel lotto dei favoriti del giorno, il primo indiziato sia per la vittoria di tappa che per la leadership, è il campione nazionale danese a cronometro Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step). Al momento il vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre è anche quinto in classifica generale a soli 23″ dalla maglia gialla Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe), che non andrà comunque sottovalutato per la cronometro odierna. Abbiamo dunque Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), grande specialista delle prove contro il tempo e attualmente ottavo in classifica a soli 24″ dall’austriaco.

Attenzione dunque alla coppia dell’UAE Team Emirates formata da Brandon McNulty, terzo nella tappa di ieri, e dal tre volte campione del mondo Under 23 a cronometro Mikkel Berg. Da citare altri specialisti del calibro di Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step), Richie Porte (Ineos Grenadiers), Chad Raga (Team DSM), Will Barta (EF Education Nippo) e Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe).

ORARI, TV, STREAMING

Il primo corridore prenderà il via della quarta tappa del Giro del Delfinato 2021 alle ore 12.50, mentre l’ultimo terminerà la prova intorno alle ore 16.00. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 14.45, e su Eurosport 2 dalle ore 14.20. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

Foto: Lapresse