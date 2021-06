Sonny Colbrelli sta semplicemente incantando sulle strade del Giro del Delfinato 2021. L’azzurro è arrivato secondo nelle prime due frazioni, ambedue le volte anticipato da corridori che si erano mossi da lontano, e ha conquistato la terza con uno sprint regale. Al momento, oltretutto, il bresciano si trova in testa alla classifica a punti della breve gara a tappe francese e ha ben 21 punti di vantaggio sul secondo, il danese Kasper Asgreen.

Dopo la cronometro di ieri, oggi è in pogramma un’altra frazione adatta a Sonny, ovvero la Saint-Chamond – Saint-Vallier di 175, 5 chilometri. Si tratta di una tappa dal tracciato leggermente vallonato, la quale prevede cinque cotes, l’ultima a dodici chilometri dalla meta. E’ troppo dura per le ruote veloci tradizionali, ma un corridore come Colbrelli, data la condizione celestiale di cui gode, può tenere sulle salite senza troppi problemi.

Pochi minuti fa, alla partenza della tappa, il Cobra ha parlato della frazione di oggi. Queste le sue parole: “La prima parte della tappa di oggi è molto dura, ci sarà subito una salita e questo favorisce chi vuole andare in fuga. Anche il finale, inoltre, non sarà facile da interpretare, dato che c’è un’erta dura a pochi chilometri dal traguardo. Sarà importante rimanere sempre nelle posizioni di testa durante gli ultimi chilometri. Ripetere il successo di due giorni fa non sarà semplice“.

Ricordiamo che Colbrelli, dopo il Giro del Delfinato, ha in programma il Tour de France. L’azzurro non ha ancora mai vinto una tappa in un grande giro, ma data la forma di cui gode quest’anno, la Grande Boucle 2021, che presenta diversi traguardi adatti a lui, potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarsi.

