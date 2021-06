Giro del Belgio 2021, Caleb Ewan trionfa a Scherpenheuvel-Zichem. Evenepoel resta leader

Caleb Ewan (Lotto Soudal) conquista la terza tappa del Giro del Belgio 2021, la Gingelom-Scherpenheuvel-Zichem. Per il velocista australiano questa è la quarta affermazione stagionale. Al secondo posto si è piazzato il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), mentre sul gradino più basso del podio troviamo l’olandese Danny van Poppel (Intermarché-Wanty). Quinto posto per l’azzurro Matteo Moschetti (Trek-Segafredo).

Va segnalato, inoltre, che Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) è rimasto vittima di una brutta caduta. Lo sprinter belga, che occupava la dodicesima posizione in classifica generale, è riuscito a ripartire, ma aveva una vistosa fasciatura al ginocchio. Per il resto, tra gli uomini di classifica non è successo praticamente nulla e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) resta saldamente in testa alla graduatoria.

La tappa è stata caratterizzata da una fuga comprendente Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), Mirco Maestri (Bardiani CSF Faizané), Jan-Willem van Schip (Beat Cycling), Cedric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) e Andreas Goeman (Tarteletto – Isorex). Questo pugno di attaccanti è stato riassorbito dal gruppo a tremila metri dal traguardo. Lo sprint è stato assai caotico tanto che uno dei favoriti, Tim Merlier (Alpecin-Fenix), si è toccato con un altro corridore e ha dovuto smettere di pedalare.

La Lotto Soudal ha lanciato in modo chirurgico Caleb Ewan. L’australiano, su un arrivo che tirava all’insù perfetto per lui, è partito lungo ed è riuscito a respingere il tentativo di rimonta di Pascal Ackermann. Domani lo scenario cambierà completamente e torneranno in azione gli uomini di classifica nella frazione più dura di questo Giro del Belgio 2021, la Hamoir-Hamoir.

