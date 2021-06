È arrivato ieri l’annuncio da parte di Federica Pellegrini: la nuotatrice di Spinea ha confermato che si ritirerà in questo 2021, ma non subito dopo le Olimpiadi di Tokyo, bensì successivamente alla tappa della ISL di Napoli.

Uno dei più grandi estimatori del fenomeno tricolore è sicuramente il presidente del CONI Giovanni Malagò, che oggi è intervenuto al TG2 sull’argomento: “Se per Federica Pellegrini vedo un futuro da dirigente? Se si mette in testa un traguardo quello lo taglia, può far tutto e lo può fare bene; l’ho sempre sostenuto, e non per diplomazia. È candidata da membro Cio in quota atleti, voteranno tutti gli atleti nel Villaggio. Sarebbe una presidenza internazionale di grande prestigio. La prima e l’ultima è stata Manuela Di Centa, proveremo a candidarla. Ce la mettiamo tutta”.

Poi Malagò si è espresso anche sull’imminente manifestazione a Cinque Cerchi: “Oggi è arrivata dal Giappone una notizia bellissima, un sondaggio ha mostrato un dato sorprendente: il 64% dei giapponesi vuole i Giochi. Si sono resi conto che il Paese torna centrale, che fare le Olimpiadi sarà un messaggio di grandissima speranza e fiducia. C’è una voglia di sport a tutti i livelli”.

Foto: Lapresse