Ginnastica, Vanessa Ferrari vs Lara Mori: a Doha la sfida per il pass olimpico. Le azzurre convocate in Coppa del Mondo

Come già annunciato ieri dopo la pubblicazione delle starting list, confermiamo che Vanessa Ferrari e Lara Mori parteciperanno all’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 23 al 26 giugno. L’ufficialità è arrivata tramite la circolare di convocazione diffusa dalla nostra Federginnastica. Le due azzurre si sfideranno dunque al corpo libero nell’accesissimo duello che mette in palio un pass nominale per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Alla vigilia dell’appuntamento conclusivo, le nostre portacolori sono appaiate in classifica a quota 80 punti speciali, ma la toscana ha un leggero vantaggio per quanto riguarda la somma dei punteggi ottenuti con gli esercizi (40.565 contro 40.266).

I conti sono presto fatti. Vanessa Ferrari si qualifica ai Giochi se vince la gara (senza ulteriori calcoli) oppure se arriva seconda, ma precedendo l’avversaria diretta e con un esercizio da almeno 13.266 punti. Lara Mori si qualifica se batte la connazionale, oppure se Vanessa fa seconda con meno di 13.266 od ottiene un piazzamento peggiore. Sarà dunque uno scontro totale senza esclusione di colpi, per il momento l’unica certezza è che un’italiana staccherà il biglietto per il Giappone e si aggiungerà al quartetto che comporrà la squadra. Quartetto in cui potrebbe anche essere inserita la bresciana se non dovesse riuscire a fare il colpaccio in Medio Oriente.

Ricordiamo che Vanessa Ferrari insegue la sua quarta partecipazione ai Giochi, mentre Lara Mori insegue la sua prima presenza a cinque cerchi. Le azzurre, accompagnate dai rispettivi tecnici Enrico Casella e Stefania Bucci, partiranno da Milano Malpensa alle ore 16.05 di domenica 20 giugno e giungeranno a Doha alle ore 23.05 locali (sono un’ora avanti rispetto a noi). Martedì 22 giugno la prova podio sull’attrezzo della contesa, giovedì 24 giugno le qualificazioni, sabato 26 giugno la finale che metterà in palio il pass olimpico.

Ricordiamo anche le (poche) avversarie che troveranno sul loro cammino. A fare un po’ più paura sono le brasiliane Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade (Flavia Saraiva si è iscritta solo alla trave, ma potrebbe aggiungere l’esercizio al quadrato e allora sarebbero guai), l’ungherese Zsofia Kovacs e le ucraine Anastasiia Bachynska e Diana Varinska. A completare il parterre saranno cinque atlete di modesta levatura tecnica: le uzbeke Anastasiya Miroshnichenko e Dildora Aripova, la slovena Lucija Hribar, la qatarina Ahmed Aldyani, l’egiziana Jana Mahmoud.

