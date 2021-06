Ginnastica, Vanessa Ferrari e Lara Mori in startlist a Doha. Duello in Coppa del Mondo per le Olimpiadi. Poche avversarie

Vanessa Ferrari e Lara Mori figurano nella starting list dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, in programma a Doha (Qatar) dal 23 al 26 giugno. Le due azzurre si sfideranno al corpo libero in un duello al cardiopalma, in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con un pass nominale. Le due azzurre sono appaiate in classifica con 80 punti speciali, ma la toscana è davanti sommando i punteggi reali dei singoli esercizi.

Vanessa Ferrari deve dunque vincere la gara per operare il sorpasso, ovviamente Lara Mori cercherà di controbattere (alla bresciana potrebbe bastare un secondo posto davanti alla connazionale, ma con un determinato punteggio in pedana). Va detto che ci saranno pochissime avversarie al livello delle nostre portacolori, tutte già fuori dal discorso qualificazione olimpica ma in grado di soffiare punti se dovessero sfornare ottime prestazioni.

A fare un po’ più paura sono le brasiliane Lorrane Oliveira e Rebeca Andrade (Flavia Saraiva si è iscritta solo alla trave, ma potrebbe aggiungere l’esercizio al quadrato e allora sarebbero guai), l’ungherese Zsofia Kovacs e le ucraine Anastasiia Bachynska e Diana Varinska. A completare il parterre saranno cinque atlete di modesta levatura tecnica: le uzbeke Anastasiya Miroshnichenko e Dildora Aripova, la slovena Lucija Hribar, la qatarina Ahmed Aldyani, l’egiziana Jana Mahmoud.

Vanessa Ferrari insegue la quarta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi ed è in ottima forma, come testimonia la medaglia di bronzo conquistata agli Europei ormai due mesi fa. Lara Mori punta alla sua prima presenza ai Giochi. Va precisato che la bresciana, in caso di “fallimento” a Doha, potrebbe sperare di rientrare nella squadra composta da quattro elementi, opzione che per la toscana appare decisamente improbabile.

Foto: Simone Ferraro/FGI