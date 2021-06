L’Italia punta a essere grande protagonista agli Europei 2021 di ginnastica ritmica, in programma a Varna (Bulgaria) dal 9 al 13 giugno. Si tratta di un appuntamento cruciale di questa stagione, un vero e proprio trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Tokyo 2021, ormai lontane soltanto un mese e mezzo (23 luglio-8 agosto). La nostra Nazionale tenterà di fare le prove generali in vista dei Giochi, dove ci si presenterà per fare saltare il banco.

La DT Emanuela Maccarani ha diramato la convocazioni per l’evento sulle rive del Mar Nero. Le Farfalle, reduci dalle due vittorie nelle Finali di Specialità in Coppa del Mondo a Pesaro, punteranno al podio all-around in questi Europei (si tratta dell’unica prova presente nel programma olimpico, è sempre bene ricordarlo) ma la concorrenza sarà spietata, guidata dalle corazzate Russia, Bulgaria e Bielorussia. Sono state selezionate: la capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean.

A livello individuale, invece, si punterà su Alexandra Agiurgiuculese e sulla giovane Sofia Raffaeli, già capace di salire più volte sul podio nelle singole specialità durante le prime tappe di Coppa del Mondo. Le azzurre punteranno a un buon piazzamento nell’all-around e a conquistare alcune medaglie di specialità contro le rivali più accreditate come le gemelle russe Dina e Arina Averina, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko, le bulgare Boryana Kaleyn e Katrin Taseva, l’israeliana Linoy Ashram.

Assente dunque Milena Baldassarri. Queste tre ginnaste si stanno contendendo i due posti a disposizione per le Olimpiadi, i risultati che si otterranno nelle prossime settimane saranno determinanti per la convocazione. Presente anche la squadretta juniores composta da Chiara Badii, Alice Capozucco, Lorjen D’Ambrogio, Martina Lamberti, Gaia Pozzi, Viola Sella.

CONVOCATE ITALIA EUROPEI GINNASTICA RITMICA 2021

SQUADRA SENIORES: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Martina Santandrea, Agnese Duranti, Daniela Mogurean.

INDIVIDUALISTE SENIORES: Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri

SQUADRA JUNIORES: Chiara Badii, Alice Capozucco, Lorjen D’Ambrogio, Martina Lamberti, Gaia Pozzi, Viola Sella.

