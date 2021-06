Ginnastica, Rebeca Andrade si qualifica alle Olimpiadi! Pass dopo 3 crociati rotti, outsider da medaglia

Rebeca Andrade si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La ginnasta brasiliana tornerà così ai Giochi a distanza di cinque anni dall’esperienza di Rio 2016, dove concluse la gara a squadre in ottava posizione insieme a Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira, Daniele Hypolito. La verdeoro, che fu poi undicesima nell’all-around di quella rassegna a cinque cerchi dopo il quarto posto in qualifica, rappresenterà il Brasile insieme a Faraiva, ammessa attraverso il piazzamento sul giro completo dei Mondiali 2019 (il Paese sudamericano non avrà a disposizione la squadre).

La 22enne ha staccato il pass attraverso l’all-around dei Campionati Pan-Americani, timbrando l’interessante punteggio di 56.700 proprio nella capitale del suo Paese. Si tratta di una qualificazione importante vista la caratura dell’atleta (possibile outsider per le varie finali di specialità e per un buon piazzamento sui quattro attrezzi) e per la bontà del punteggio ottenuto. Rebeca Andrade è stata eccellente al volteggio (doppio avvitamento da 14.800) e alle parallele asimmetriche (14.400), poi si è ben difesa alla trave (13.800) e al corpo libero (13.700): niente male per una ragazza che è stata operata per ben tre volte al legamento crociato anteriore, l’ultima nel giugno 2019.

Si è qualificata alle Olimpiadi anche la costaricana Luciana Alvardo Reid, terza con 50.833 alle spalle dell’argentina Martina Dominici (52.400), la quale aveva però già in dote il pass olimpico. Prossime carte olimpiche in palio dal 23 al 26 giugno con l’ultima tappa della Coppa del Mondo di specialità a Doha (Qatar).

Foto: Lapresse