Fognini-Delbonis, Roland Garros 2021: programma, orario, tv, streaming 4 giugno

Fabio Fognini affronterà Federico Delbonis al terzo turno del Roland Garros 2021, secondo Slam di questa intensa stagione di tennis che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano, autore di due convincenti prestazioni contro Barrere e Fucsovics, se la dovrà vedere contro l’ostico argentino, giustiziere prima di Albot e poi di Andujar al quinto set (lo spagnolo aveva clamorosamente eliminato Dominic Thiem all’esordio).

Il ligure ha tutte le carte in regola per vincere e proseguire la sua avventura nella capitale francese, ma di fronte si troverà un avversario molto rognoso e in grado di impensierire chiunque. Fabio Fognini, numero 29 al mondo, dovrà fare i conti col numero 51 al mondo. In palio l’ottavo di finale contro il vincente del confronto tra il norvegese Ruud e lo spagnolo Davidovich Fokina. L’azzurro giocherà sul campo Suzanne Lenglen nella giorna di venerdì 4 giugno. Sarà il secondo incontro di giornata a partire dalle ore 11.00, in precedenza è previsto un incontro femminile tra la kazaka Elena Rybakina e la russa Elena Vesnina.

Attenzione all’incognita meteo, le previsioni parlano di un possibile rischio pioggia che potrebbe fare ritardare l’intero programma. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Fabio Fognini-Federico Delbonis, terzo turno del Roland Garros 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1-2; in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

FOGNINI-DELBONIS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

VENERDÌ 4 GIUGNO:

Secondo incontro dalle ore 11.00 Fabio Fognini vs Federico Delbonis

In precedenza, sul Suzanne Lenglen, andrà in scena un incontro femminile tra la kazaka Elena Rybakina e la russa Elena Vesnina.

FOGNINI-DELBONIS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2.

Diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN, Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse