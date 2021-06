VIDEO Roger Federer litiga con l’arbitro al Roland Garros: cosa è successo

Roger Federer è sempre Roger Federer. Il campione svizzero (n.8 del mondo), impegnato nel secondo turno del Roland Garros 2021, ha superato in quattro set il croato Marin Cilic (n.47 del ranking) per 6-2 2-6 7-6 (4) 6-2 in 2 ore e 38 minuti di gioco.

Un match molto intenso quello sulla terra rossa di Parigi nel quale Federer ha fatto ricorso a tutte le sue attuali risorse per avere le meglio del balcanico e continuare la propria corsa. Per Roger ci sarà dunque, nel prossimo round, il confronto con il tedesco Domink Koepfer (n.59 del mondo), uscito vittorioso dal match contro l’americano Taylor Fritz (n.33 del ranking).

Non è mancato poi un momento di grande tensione quando a Federer è stato dato un warning per time-violation, ovvero aver preso troppo tempo per servire (oltre i 25″ imposti). Una decisione che ha mandato su tutte le furie l’elvetico, che raramente si era visto così nervoso e irato.

Di seguito il video:

IL VIDEO DEL LITIGIO TRA FEDERER E L’ARBITRO

