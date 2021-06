Prosegue costantemente il confronto dialettico e non solo in pista tra Mercedes e Red Bull in F1. La scuderia di Milton Keynes, in avvicinamento al GP di Stiria, si presenta al vertice delle classifiche dei piloti (Max Verstappen) e dei costruttori avendo colpito tutti per le qualità del proprio pacchetto.

Nella conferenza stampa dell’appuntamento in Austria, che ha visto coinvolti i Team Principal, Christian Horner, in rappresentanza della squadra anglo-austriaca, ha voluto precisare alcuni aspetti dal momento che negli ultimi tempi Lewis Hamilton aveva manifestato delle riserve riguardanti l’uso delle ali flessibili e di una sorprendente potenza del motore Honda: “Siamo perfettamente in linea al regolamento e le nostre velocità in rettilineo sono legate a scelte d’assetto. Non c’è nulla di strano“, le parole di Horner.

In questo senso, il Team Principal di Mercedes Toto Wolff ha voluto smorzare un po’ i toni: “Red Bull ha fatto un grande lavoro e non spetta a noi dire cosa sia giusto o cosa sia sbagliato dal punto di vista tecnico visto che c’è la FIA a vigilare“. Parole apprezzate da Horner, che però ha voluto ribadire un concetto: “Apprezzo queste dichiarazioni di Toto, ma dovrebbe allora parlarne con il suo pilota“.

In sostanza, la battaglia tra le due scuderie non si limita e non si limiterà esclusivamente all’agonismo sui tracciati.

Foto: LaPresse