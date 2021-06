Il colpo ricevuto a Monaco è stato difficile da incassare. La Mercedes vuole prendersi la rivincita e il weekend di Baku, sede del prossimo round del Mondiale 2021 di F1, è l’occasione giusta per rimettere le cose al loro posto. La scuderia di Brackley si è ritrovata al termine della prova monegasca alle spalle dell’olandese Max Verstappen e del team di Milton Keynes nelle graduatorie riservate ai piloti e ai costruttori.

Per un team che domina da quando l’era dei motori ibridi ha caratterizzato il Circus si fa fatica ad accettare una situazione di questo genere. Non nasconde quindi questa sensazione poco gradita il Team Principal delle Frecce Nere Toto Wolff, che però si augura che il fine-settimana del Principato sia un modo per ritrovare le giuste motivazioni: “I weekend come quello di Monaco sono quelli che ti spingono a voler tornare in pista al più presto per dimostrare che si poteva fare meglio. Non c’è niente di facile in questo sport, ed è per questo che lo amiamo. Sappiamo che se non sei al 100%, o se non ti ci avvicini, sarai punito e non otterrai risultati”, le parole di Wolff riportate da Motosport.com.

Per questo il manager austriaco fa capire che la scuderia campione del mondo in carica vuol reagire: “Lunedì mattina in factory ho visto la stessa energia di quando siamo tornati dai test in Bahrain e questo mi ha fatto un gran piacere. Abbiamo analizzato il weekend, ci siamo posti quesiti importanti e abbiamo imparato alcune lezioni cruciali. Avrei voluto tornare in pista già domenica scorsa, ma il calendario prevedeva una settimana di pausa. E allora andiamo a Baku, un circuito stradale che è molto diverso da Monaco. Ci aspettiamo un altro Gran Premio difficile, la pista non è particolarmente adatta alle caratteristiche della W12. La Red Bull sarà di nuovo forte e sia la Ferrari, sia la McLaren hanno fatto grandi progressi di recente”.

Non resta che attendere quello che accadrà in pista.

Foto: LaPresse