MotoGP, Alex Rins non sarà al via del GP di Catalogna: frattura al radio per lo spagnolo

Non arrivano buone notizie sul conto di Alex Rins. Il pilota spagnolo della Suzuki, infatti, non prenderà parte al GP di Catalogna, in programma in questo weekend. Un 2021 all’insegna della negatività per lui.

Nelle fasi concitate della corsa italiana del Mugello, infatti, l’iberico ha perso il controllo della sua moto e ha rimediato l’ennesimo incidente di una stagione poco fortunata. Come se non bastasse Rins ha avuto un incidente questa mattina mentre si stava allenando in bicicletta proprio sul tracciato spagnolo.

Purtroppo per lui, i controlli effettuati presso l’Ospedale di Barcellona hanno rivelato la presenza di una frattura del radio del braccio destro. La scuderia giapponese ha confermato, inoltre, che venerdì mattina sarà sottoposto a un intervento chirurgico e non sarà al via della prova iridata.

❕BREAKING NEWS ❕

Alex will unfortunately miss the #CatalanGP…. https://t.co/tVhtXQ1ZPE — Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) June 3, 2021

Un brutto colpo per Rins che, in questo 2021 di pochi sorrisi, deve fare i conti anche con questo infortunio.

Credit: MotoGP.com Press