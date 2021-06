Sergio Perez esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa piloti del Gran Premio di Stiria, ottavo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Red Bull si prepara a dare battaglia dopo aver ottenuto un importante podio settimana scorsa in quel del Paul Ricard nell’evento vinto dal teammate Max Verstappen.

Il messicano approda a Spielberg al terzo posto del campionato alle spalle del britannico Lewis Hamilton (Mercedes), secondo in Francia. L’ex portacolori di Racing Point insegue la seconda gioia stagionale dopo aver vinto il GP di Baku dello scorso 6 giugno.

Il teammate di Max Verstappen è ottimista in vista del doubleheader in quella che di fatto è la casa della Red Bull. Ricordiamo che il circuito è di proprietà della realtà che ha vinto per quattro volte il Mondiale costruttori. Il messicano ha dichiarato in merito: “Non c’è motivo per non essere fiduciosi anche qui dopo il GP di Francia”.

Perez non è preoccupato per un rinnovo con la casa austriaca. Il nativo di Guadalajara guarda al doubleheader di Spielberg senza pensare troppo al futuro. “Ora siamo molto impegnati a causa delle gare, dopodiché avremo tempo per parlarne. Spero sia tutto abbastanza veloce, non ho avuto buone esperienze in passato. Finora è andato tutto molto bene. Mi piacerebbe continuare a collaborare con Max. È un ottimo compagno di squadra e ci divertiamo molto insieme. Non parliamo sempre solo di auto o di assetti”.

La Red Bull ha chiesto a Perez di lasciar passare il suo compagno di box al Paul Ricard nella rincorsa al leader della gara Lewis Hamilton. Il #11 del gruppo ha chiuso dicendo: “Sapevo che era importante per Max non perdere tempo. Per questo l’ho lasciato passare. Un secondo può fare una grande differenza. Max avrebbe fatto lo stesso anche per me”.

FOTOCATTAGNI