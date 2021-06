F1 oggi, GP Francia 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 20 giugno, andrà in scena il GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet si è pronti ad assistere a una gara dall’esito non scontato in cui tanto dipenderà dalla partenza.

L’olandese Max Verstappen partirà dalla pole-position. L’orange nelle qualifiche ha preceduto con la sua Red Bull i due piloti della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas: una grande prestazione quella del rappresentante dei Paesi Bassi, intenzionato a porre un termine alla serie vincente della Stella a tre punte su questa pista che, da quando il Circus vi ha fatto ritorno, ha visto sempre vincente la scuderia di Brackley.

La Ferrari dal canto suo cercherà di centrare la top-5. Diversamente da quanto è accaduto a Monaco e a Baku, la SF21 ha manifestato maggiori problemi su questo tracciato, dove le accelerazioni e la percorrenza di curve ad alta velocità la fanno da padrone. Per questo lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc, rispettivamente quinto e settimo in griglia di partenza, dovranno badare molto al soldo e cercare di approfittare di ogni situazione favorevole che potrà capitare.

Di seguito il programma di oggi e come guardare in tv il GP di Francia di F1:

GP FRANCIA F1 2021 – PROGRAMMA

GARA

Domenica 20 giugno, ore 15.00

GP FRANCIA F1 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Francia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della gara.

STREAMING – Il Gran Premio di Francia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta della gara.

PROGRAMMA TV8

Domenica 20 giugno

ore 21.30, F1, Gara, differita

