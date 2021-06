Max Verstappen non è affatto soddisfatto al termine del GP d’Azerbaijan, sesto round del Mondiale 2021 di F1. L’olandese, in testa alla gara, si è visto precludere la vittoria finale per via di un problema alla gomma posteriore sinistra. Un danno rilevante, causante un incidente senza conseguenze per il pilota e il ritiro dalla corsa.

Alla fine in casa Red Bull si è potuto festeggiare grazie al successo del messicano Sergio Perez, con Lewis Hamilton 15° per via di un errore del pilota britannico in frenata. 0-0 dunque tra Max e Lewis, ma intervistato da Motorsport.com l’olandese si è espresso in maniera perentoria.

“Sui circuiti cittadini abbiamo un piccolo vantaggio nei confronti di Mercedes e mi dispiace non aver capitalizzato la chance perché sono punti importanti per il campionato. E’ stata un’occasione persa“, ha affermato l’orange, attuale leader del campionato.

Rispondendo poi ad Hamilton che ha parlato di vantaggio tecnico evidente di Red Bull, Max ha dichiarato: “Direi che se mi trovassi a guidare una macchina come la sua, sarei un paio di decimi più veloce di lui. Non mi interessa quello di cui parla“.

Foto: LaPresse