F1, inerzia e macchina dalla parte di Max Verstappen. Ora una nuova gara in Austria per allungare su Hamilton

Max Verstappen allunga nel Mondiale al termine del Gran Premio di Stiria, ottava tappa del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Red Bull si impone per la terza volta in quel di Spielberg, la quarta in questo 2021

L’olandese piega per la seconda settimana consecutiva il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che per tutto il week-end ha inseguito il giovane rivale. In qualifica ed in gara la Mercedes fatica a reggere il raffronto con un avversario che al momento, come detto dallo stesso Hamilton, appare imbattibile.

Per la prima volta dal 2014 ad oggi possiamo affermare, con dei dati obiettivi, che la Mercedes è inferiore alla Red Bull. Verstappen è al momento in uno stato di grazia, una fiducia che gli permette di allungare nella graduatoria generale.

Salgono a 18 i punti di margine per l’alfiere del austriaco che settimana prossima ha l’occasione di ripetersi nel giardino di casa. La seconda sfida a Spielberg può incidere pesantemente nella battaglia per il titolo, una prova che di fatto potrebbe essere una ‘copia’ di quanto accaduto oggi pomeriggio.

Hamilton nega di guardare alla classifica generale in un campionato che è ancora molto lungo. Mercedes dovrà però lavorare molto per cercare di recuperare sul rettilineo, il punto debole delle auto tedesche nell’evento odierno. Il primo settore di Spielberg incide negativamente sul passo di Hamilton che non ha l’opportunità di impensierire il rivale. Appuntamento a settimana prossima in una Spielberg dove Verstappen avrà anche il pubblico dalla sua vista l’apertura completa ai fans.

FOTOCATTAGNI