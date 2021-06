F1, il circuito di Abu Dhabi cambia look sperando di aumentare lo spettacolo

Il circuito di Abu Dhabi, tra deserto, Golfo Persico, e fascino della notturna, sa essere davvero uno degli appuntamenti più “scenografici” dell’intero Mondiale di Formula Uno. Per sua sfortuna, tuttavia, il tracciato di Yas Marina (disegnato dal celebre ingegnere Hermann Tilke) è anche uno di quelli meno spettacolari per chi ci corre e, di conseguenza, per cui guarda da tribune o tv.

I punti di sorpasso sono davvero pochi, con lunghi rettilinei e staccate che non concedono grandi chance, ed un T3 (quello che passa sotto il sontuoso hotel a forma di balena) nel quale gli attacchi sono pressoché impossibili, con le sue curve lente e ad angolo retto. Per la pista che, ormai da anni, accoglie l’ultimo evento del campionato, ci si aspetterebbe qualcosa in più. Lo si dice ormai da tempo (alcuni piloti a gran voce, ultimo della lista Daniel Ricciardo nel 2020), ma questa volta, forse, siamo di fronte ad una svolta.

Secondo quando rivelato dagli organizzatori della gara emiratina, infatti, il circuito di Abu Dhabi cambierà look. Secondo quanto riportato da motorsport.com, i proprietari del tracciato di Yas Marina hanno intenzione di dare il via ad un notevole programma di lavori che andrà a modificare diverse curve, e lo faranno già in tempo per la gara che (nel fine settimana del 12 dicembre) andrà a concludere il Mondiale 2021.

“Abbiamo cercato di migliorare lo spettacolo in pista – conferma Saif Al Noaimi, CEO ad interim di Abu Dhabi Motorsports Management – Abbiamo ascoltato i nostri spettatori, i fan, i piloti, la Formula Uno e anche la FIA, e abbiamo lavorato per apportare alcuni cambiamenti al lay-out del tracciato. Effettueremo diverse modifiche nel corso dell’estate e saranno concluse in tempo per il Gran Premio che si terrà a dicembre”.

Al Noaimi, che rivela che le novità saranno annunciate in tempi stretti, prosegue nel suo racconto: “L’obiettivo è rendere possibile una maggiore opportunità per gare ravvicinate ruota a ruota. Vogliamo creare più opportunità di sorpasso e una pista più fluida, date le attuali vetture. La speranza è che il campionato si possa decidere qui”.

Ma, esattamente, dove si andrà a intervenire? Un’area che potrebbe subire modifiche è il tornantino prima del lungo rettilineo. La chicane prima di questo tornante tende ad allontanare le vetture così da rendere difficili le lotte ravvicinate, nonostante la possibilità di utilizzo del DRS. Gli organizzatori del Gran Premio di Abu Dhabi, inoltre, hanno già fatto sapere che alla gara che concluderà il campionato 2021 sarà ammesso un numero limitato di spettatori dopo che l’edizione 2020 si è disputata, ovviamente, a porte chiuse.

Foto: LPS Antonin Vincent