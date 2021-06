Guanyu Zhou si prepara a vivere la prima esperienza nella massima formula all’interno di un week-end ufficiale. Il cinese prenderà il posto dello spagnolo Fernando Alonso sull’Alpine durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria.

Zhou è l’attuale leader della classifica della FIA F2. Dopo le prime tre competizioni il portacolori di Uni-Virtuosi ha l’opportunità di confermarsi nelle prossime competizioni in un campionato che per ora sta regalando molte emozioni.

Il giovane alfiere di Alpine ha dichiarato ai microfoni di ‘Motosport.com’: “Guidare una monoposto di Formula 1 nelle FP1 è come un sogno che diventa realtà ed un altro passo in avanti verso il mio obiettivo di diventare un pilota di F1”.

Il nativo di Shanghai ha continuato dicendo: “Sarà un momento molto speciale. Mi sto preparando al meglio per essere certo di completare il programma di lavoro che sarà indicato dal team. Non sono stati molti i piloti cinesi che hanno guidato in Formula 1. Sono molto orgoglioso. Sarà un giorno unico se penso al fatto che sarò seduto all’interno della monoposto di Fernando. Lui è stata una fonte di ispirazione per me sin da quando ero piccolo”.

Anche Laurent Rossi, CEO di Alpine, ha voluto esprimere il proprio parere in vista della FP1 di venerdì:“L’obiettivo di arrivare in Formula 1 è una sfida estremamente difficile per ogni giovane pilota e noi siamo orgogliosi di supportare questo talento. Nel suo ruolo come test driver, Guanyu ha guidato sia al simulatore che nel corso dei test e la possibilità di scendere in pista in occasione di una sessione di libere è una prosecuzione logica di questo percorso ed un passo importante per una delle migliori stelle della nostra Academy”.

Foto: Xavi Bonilla / DPPI