F1, GP Stiria 2021: inizia il fine settimana del Red Bull Ring, Max Verstappen vuole proseguire nel suo cammino

Prende il via ufficialmente l’attesissimo weekend del Gran Premio della Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di F1 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring, sempre pronto a regalare spettacolo e colpi di scena, scatta il weekend con le prime due sessioni di prove libere che inizieranno a farci capire quali saranno i reali valori in pista sul tracciato che, giova ricordarlo, nel corso del prossimo fine settimana ospiterà il secondo capitolo della doppietta prevista, con il consueto Gran Premio d’Austria.

Cosa dobbiamo attenderci dalle prime due ore di lavori sulla pista che è appoggiata nelle colline della Stiria tra i paesi di Spielberg e Zeltweg? In primo luogo tutti gli occhi saranno sul padrone di casa. Certo, Max Verstappen è olandese e non austriaco, ma la Red Bull è la padrona di casa su questo circuito, al quale dà anche il nome. Il pilota nativo di Hasselt (curiosità, si trova in Belgio) è il grande favorito per questo weekend. Dopo le vittorie di Montecarlo e Le Castellet (con quella di Baku sfumata per colpa di una gomma esplosa quando stava dominando la scena) “Super Max” vuole continuare su questa scia, per confermare tutta la sua volontà di puntare al titolo. Il suo vantaggio in classifica è di soli 12 punti, per cui dalla doppietta del Red Bull Ring chiederà un ulteriore “boost” al suo bottino.

Dall’altra parte del ring, con la “R” minuscola, parlando proprio del quadrato pugilistico e non del circuito, troviamo il solo e solito Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo vuole rialzare la testa dopo tre gare senza successi, ma ha a che fare con un rivale in stato di grazia e, soprattutto, una W12 che al momento non è certo una vettura dominante come nelle edizioni precedenti. Il “Re Nero” dovrà dare un segnale in Stiria, perché altrimenti fermare l’olandese sarà sempre più complicato.

Per gli altri, dato che i primi due sembrano disputare un campionato a parte, vedremo come si presenterà la Ferrari sul Red Bull Ring. Dimenticare in fretta il disastro di Le Castellet sarà il primo imperativo per Charles Leclerc e Carlos Sainz, con una SF21 che, almeno sulla carta, in un tracciato simile dovrebbe comportarsi in maniera migliore. Le curve da ripartenza della pista austriaca potrebbero esaltare la trazione delle Rosse, ma il T3, con curvoni da appoggio, potrebbe invece essere un punto di difficile lettura. Ad ogni modo oggi vivremo le prime due sessioni di prove libere e inizieremo a capire chi potrà fare la voce grossa al Red Bull Ring.

