F1, Ferrari correrà al Paul Ricard senza lo sponsor Mission Winnow

Ferrari si prepara a scendere in pista al Paul Ricard, sede questo fine settimana del settimo atto del Mondiale F1 2021. La casa di Maranello non potrà mostrare a Le Castellet il marchio Mission Winnow, evidente per la propria colorazione verde nella parte posteriore della monoposto.

Le norme anti tabacco che sono in vigore in Francia impediscono al marchio italiano di mostrare dei riferimenti alla Philip Morris International. Per la stessa ragione il logo citato non sarà presente neanche sulle tute e sulle divise dei membri della squadra.

Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz si preparano a confermarsi nella Top5 dopo due prove molto convincenti tra Montecarlo e Baku. La pista transalpina è completamente differente, una location che potrebbe cambiare le carte in campo dopo due appuntamenti cittadini molto differenti tra di loro.

Il week-end che ci apprestiamo a vivere potrebbe regalare la terza pole-position consecutiva per Leclerc. Ricordiamo infatti il miglior crono nella Q3 per l’ex campione della FIA F2 che ha completato al quarto posto il GP dell’Azerbaijan.

Foto: LaPresse