F1 e MotoGP oggi: orari 18 giugno, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky

Oggi venerdì 18 giugno inizierà il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Spazio alle prove libere del GP di Francia per quanto riguarda la F1 e alle prove libere del GP di Germania per la MotoGP. Si preannuncia grandissimo spettacolo sui circuiti di Le Castellet e Sachsenring.

Due sessioni da un’ora ciascuna per la F1, due turni da 45 minuti minuti l’uno per i fuoriclasse delle due ruote. Non ci sono contemporaneità tra le due categorie regine (F1 e MotoGP), dunque non saranno necessarie registrazioni o zapping per gustarsi questo intenso venerdì di prove libere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere di F1 e MotoGP. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. MotoGP in diretta streaming anche su DAZN.

F1 E MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI PROVE LIBERE

VENERDÌ 18 GIUGNO:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.30-12.30 F1, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.00-16.00 F1, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1:

Prove libere 1-2 in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1-2 in diretta streaming su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1-2 in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport F1 alle ore 18.15, 20.15, 22.00, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8.

MOTOGP:

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Prove libere 1-2 di tutte le classi in diretta streaming su Sky Go, Now TV, DAZN.

Prove libere 1-2 di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Prove libere 2 in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 16.10, 23.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette, differite, repliche su TV8.

