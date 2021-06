Parole da leader. Il monegasco Charles Leclerc è pronto per una nuova avventura: il weekend di Le Castellet (Francia) è giunto e per il pilota della Ferrari le motivazioni non mancano per trarre il meglio possibile da una SF21 che, pur nei suoi limiti, alcuni aspetti positivi li ha dimostrati.

Il riferimento è alla doppia pole-position di Monaco e di Baku (Azerbaijan) dove anche Leclerc ci ha messo del suo, tirando al 101% la propria vettura. Tuttavia, in gara, la Rossa ha confermato le sue criticità: altro degrado delle mescole e consumo eccessivo del motore rispetto ai rivali, con ripercussioni chiari nella gestione del ritmo.

Problematiche note che devono invitare i tecnici a lavorare ancora di più per estrarre il meglio da un progetto con deficienze strutturali, su cui per i regolamenti non è possibile intervenire come si vorrebbe. Il tracciato transalpino, da questo punto di vista, sarà una bella sfida per la Ferrari, caratterizzato da zone di grande accelerazione e altre più guidate.

“Questa pista ha diverse curve medio veloci. Dobbiamo cercare, passo dopo passo, di migliorare la performance e raccogliere il massimo dalla nostra monoposto. La pole di Baku è stata una grande sorpresa, mentre in gara sapevamo esattamente cosa aspettarci“, le parole del pilota nativo del Principato. In questo contesto, il legame fino al 2024 con la Rossa è molto solido e il suo interesse tutto focalizzato sulla pista: “Dei miei interessi si occupa al 100% Nicholas Todt, io sono concentrato al 100% sulla guida e da questo punto di vista sono tranquillo“, ha precisato Charles in conferenza stampa.

Foto: LaPresse