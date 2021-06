Con la fiducia del primo punto conquistato nel Mondiale, Antonio Giovinazzi si presenta con importanti ambizioni nel prossimo Gran Premio dell’Azerbaijan. Il pilota di Martina Franca ha chiuso al decimo posto nel Principato al termine di una gara terminata anche con qualche rimpianto per un piazzamento che poteva essere migliore.

Il prossimo appuntamento del Mondiale sarà a Baku, in una pista che l’italiano ama particolarmente, come da lui stesso dichiarato in un’intervista al sito dell’Alfa Romeo: “Baku è una delle mie piste preferite su cui correre, la adoro. Ho alcuni ricordi molto belli qui dal mio tempo in GP2 e ho fatto una gran qualifica quando sono venuto qui per la prima volta in F1, nel 2019. Ho centrato il mio primo Q3 quel giorno e mi piacerebbe ripetermi questo fine settimana”.

Il 27enne pugliese è tornato anche sulla sua prestazione a Montecarlo: “Ottenere un punto sul tabellone nell’ultima volta a Monaco è stato un buon risultato, ancor di più se pensiamo a quanto siamo stati forti. Siamo fiduciosi di poter portare avanti questa forma qui e continuare a raccogliere i frutti dei nostri progressi”.

FOTO: LaPresse