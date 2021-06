F1, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Francia 2021, palinsesto Sky e TV8

Prosegue il conto alla rovescia prima della partenza del Gran Premio di Francia 2021, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma quest’oggi dalle ore 15.00 sul circuito Paul Ricard di Le Castellet. Fari puntati come di consueto sul duello per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che quest’oggi condivideranno la prima fila in griglia.

L’olandese della Red Bull è in pole position davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas, mentre Sergio Perez completa la seconda fila in quarta piazza con l’altra RB16B. Ferrari a caccia di punti pesanti in ottica terzo posto costruttori con la quinta piazza di Carlos Sainz e la settima di Charles Leclerc nella qualifica di ieri.

Il Gran Premio di Francia 2021, settimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita dalle ore 21.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento del duello tra Hamilton e Verstappen per il titolo.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP Francia 2021 di F1:

PROGRAMMA GP FRANCIA F1 2021

La programmazione di TV8/HD

Domenica 20 giugno

ore 21.30, F1, Gara, differita

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 20 giugno

ore 11.40-12.25, F3, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

