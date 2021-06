MotoGP in tv, orari GP Germania 2021: programma gara, streaming, palinsesto TV8, Sky e DAZN, diretta e differite

Oggi, domenica 20 giugno, va in scena al Sachsenring l’attesissimo Gran Premio di Germania 2021, valevole come ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale. Tutto pronto dunque in MotoGP per un nuovo capitolo della sfida iridata tra Fabio Quartararo e le Ducati, con diversi altri protagonisti in lizza per le posizioni di vertice nella corsa odierna sul tracciato teutonico.

Johann Zarco parte dalla pole position con la Ducati Pramac davanti al leader del campionato Quartararo e alla sorprendente Aprilia di Aleix Espargarò. Seconda fila composta nell’ordine da Jack Miller, Marc Marquez e Miguel Oliveira, tutti credibili pretendenti al podio di tappa. Più lontano il nostro Francesco Bagnaia, 10° e costretto ad una bella rimonta per limitare i danni in classifica generale.

Il Gran Premio di Germania 2021, ottavo round della stagione, sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro su TV8 le gare delle tre classi in diretta. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo della classe regina al Sachsenring.

Di seguito la programmazione televisiva completa del GP di Germania 2021:

PROGRAMMA GP GERMANIA MOTOGP 2021

Domenica 20 giugno

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Domenica 20 giugno

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

