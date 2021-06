Moto2, risultati warm-up GP Germania 2021: Raul Fernandez dominante, bene Di Giannantonio e Dalla Porta tra gli italiani

Raul Fernandez si conferma in stato di grazia al Sachsenring e, dopo aver conquistato ieri la pole position con il nuovo record della pista, domina anche il warm-up mattutino in vista del Gran Premio di Germania 2021, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il fenomenale rookie spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha ottenuto il miglior crono della sessione in 1’24″354, mettendo in evidenza un ritmo decisamente più competitivo rispetto al resto della concorrenza in termini di velocità e consistenza sulla lunga distanza.

Seconda piazza per lo spagnolo della Speed Up Jorge Navarro, a soli 83 millesimi dalla vetta ma progressivamente in difficoltà col passare dei giri nel corso del turno dal punto di vista della gestione degli pneumatici. Buoni segnali per Remy Gardner, leader del campionato, col 3° tempo nel warm-up a 178 millesimi dalla testa ed un ritmo che dovrebbe consentirgli di prenotare un posto sul podio.

Long-run molto positivo anche per lo spagnolo Augusto Fernandez, 4° con la Kalex del Team Marc VDS a 211 millesimi dalla miglior prestazione della sessione. Quinto posto per il migliore degli italiani, Fabio Di Giannantonio, staccato di 223 millesimi da Raul Fernandez e dotato di un passo competitivo specialmente col passare dei giri, mentre va registrata l’ottima sesta piazza di Lorenzo Dalla Porta a soli 250 millesimi dalla vetta.

9° Marco Bezzecchi con 376 millesimi di gap dal leader al termine di un warm-up discreto ma non eccezionale, che gli consente comunque di presentarsi al via della gara con ambizioni da podio. Difficoltà per il britannico Sam Lowes, 13° con mezzo secondo di ritardo dalla vetta. Fuori dalla top15 gli altri italiani: 16° Celestino Vietti, 18° Lorenzo Baldassarri, 19° Tony Arbolino, 20° Nicolò Bulega, 22° Stefano Manzi e 25° Simone Corsi.

CLASSIFICA WARM-UP GP GERMANIA 2021 MOTO2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 249.4 1’24.354

2 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 249.4 1’24.437 0.083 / 0.083

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 248.8 1’24.532 0.178 / 0.095

4 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 251.7 1’24.565 0.211 / 0.033

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 251.7 1’24.577 0.223 / 0.012

6 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.5 1’24.604 0.250 / 0.027

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 251.7 1’24.656 0.302 / 0.052

8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 252.9 1’24.714 0.360 / 0.058

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.1 1’24.730 0.376 / 0.016

10 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 252.9 1’24.822 0.468 / 0.092

11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 248.2 1’24.827 0.473 / 0.005

12 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 249.4 1’24.849 0.495 / 0.022

13 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.2 1’24.884 0.530 / 0.035

14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.5 1’24.885 0.531 / 0.001

15 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 252.3 1’24.912 0.558 / 0.027

16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.7 1’24.934 0.580 / 0.022

17 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 250.5 1’25.018 0.664 / 0.084

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.0 1’25.036 0.682 / 0.018

19 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 253.5 1’25.059 0.705 / 0.023

20 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.0 1’25.059 0.705

21 2 Alonso LOPEZ SPA Flexbox HP40 Kalex 250.5 1’25.168 0.814 / 0.109

22 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 251.7 1’25.176 0.822 / 0.008

23 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 247.1 1’25.204 0.850 / 0.028

24 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 251.1 1’25.235 0.881 / 0.031

25 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.5 1’25.367 1.013 / 0.132

26 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 252.3 1’25.380 1.026 / 0.013

27 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.8 1’25.458 1.104 / 0.078

28 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 249.4 1’25.615 1.261 / 0.157

29 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 251.1 1’25.620 1.266 / 0.005

30 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 247.7 1’26.092 1.738 / 0.472



Credit: MotoGP.com Press