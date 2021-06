Calcio, Europei 2021: ritorna in campo la Francia. Germania e Spagna obbligate a vincere

Giornata decisiva per il futuro di Germania e Spagna agli Europei di calcio. Due delle grandi potenze del calcio europeo si trovano quasi costrette a vincere per non rischiare una clamorosa e prematura eliminazione. Una giornata che vedrà anche il ritorno in campo della Francia di Mbappè e del Portogallo di Ronaldo.

Andiamo con ordine: si parte dal match che apre la giornata, Ungheria-Francia. Transalpini ovviamente super favoriti e che puntano a restare a punteggio pieno dopo le prime due partite. Deschamps potrebbe anche cambiare un po’ vista la differenza notevole tra le due compagini. L’Ungheria è stata sconfitta all’esordio dal Portogallo, ma è crollata solamente nel finale. Servirà un’impresa questo pomeriggio alla squadra di Marco Rossi.

Alle 18.00 il calcio d’inizio del match probabilmente più atteso, Portogallo-Germania. I tedeschi si trovano con le spalle al muro e devono vincere per tornare in corsa per uno dei primi due posti. Un pareggio terrebbe la Germania con la possibilità di entrare tra le migliori terze (dovrà poi battere l’Ungheria), mentre una sconfitta aprirebbe davvero scenari terribili per la formazione di Loew. Dall’altra parte il Portogallo ha un match point per gli ottavi di finale e si affiderà come sempre a Cristiano Ronaldo, diventato contro l’Ungheria il giocatore con più reti nelle fasi finali degli Europei.

Quasi con lo stesso destino della Germania, scende in campo la sera la Spagna. La squadra di Luis Enrique non è andata oltre lo 0-0 con la Svezia all’esordio e proprio la vittoria degli scandinavi ieri contro la Slovacchia ha reso un match quasi da dentro o fuori quello tra Spagna e Polonia. Due formazioni che hanno ricevuto molte critiche dopo la prima giornata, visto che anche Lewandowski e compagni sono stati battuti dalla Slovacchia per 2-1 e quindi sono obbligati a non perdere.

Foto: LaPresse