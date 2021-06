Brutto colpo in casa Inghilterra alla vigilia dell’ultimo incontro del girone preliminare agli Europei di calcio. Gli inglesi dovranno infatti rinunciare per i prossimi dieci giorni a due uomini fondamentali per lo scacchiere di Gareth Southgate come Mason Mount e Ben Chilwell.

I due giocatori del Chelsea saranno infatti posti in isolamento, dopo che nell’ultima sfida con la Scozia si erano fermati a parlare con il compagno di squadra Billy Gilmour, poi positivo al Covid.

Oltre alla sfida di stasera con la Repubblica Ceca, i due non ci saranno neanche per l’eventuale ottavo di finale. Come riportato in una nota della Federcalcio resteranno in isolamento fino al 28 giugno, allenandosi individualmente al centro sportivo del Tottenham.

Foto: Lapresse