Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 20 giugno

Tempodi giudizi domani nel girone A, quello che interessa l’Italia in quanto partecipante. A Roma, gli azzurri di Roberto Mancini sfidano il Galles, con quest’ultimo che attende novità anche da Baku, dove giocano Svizzera e Turchia in una terra che di legami turchi ne ha tanti.

L’Italia è già qualificata, e con una vittoria o un pareggio conferma il primo posto. Se invece perde, passa primo il Galles a quota 7. A tal proposito, i gallesi, con il pari, si assicurano la seconda posizione. Se invece perdono, devono attendere il risultato di Baku, con la Svizzera che può passare solo in caso di vittoria e differenza reti globale favorevole, mentre è fuori in qualsiasi altra situazione. La Turchia è già eliminata perché può al massimo arrivare terza a quota 3. Incastri per un giorno soprattutto romano, ma anche un po’ azero.

Italia-Galles e Svizzera-Turchia si giocheranno quest’oggi, entrambe alle ore 18:00, rispettivamente a Roma e a Baku. Sarà possibile seguirle sui canali di Sky Sport (Uno e Football, cioè 201 e 203, oltre che 252, per Italia-Galles, 253 per Svizzera-Turchia). In chiaro, inoltre, vi sarà la diretta di Italia-Galles su Rai1. La diretta streaming è assicurata da Sky Go e Now Tv per le due partite e anche da RaiPlay per Italia-Galles. Di tutte e due OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE scritta.

EUROPEI CALCIO 2021: LE PARTITE DI OGGI

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 18:00 Italia-Galles (a Roma)

Ore 18:00 Svizzera-Turchia (a Baku)

EUROPEI CALCIO 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV

Italia-Galles Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 252

Svizzera-Turchia: Sky Sport 253

Sky Sport organizza inoltre una Diretta Gol sul canale 251

DIRETTA STREAMING

Italia-Galles: RaiPlay, Sky Go, Now Tv

Svizzera-Turchia: Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse