Italia-Svizzera oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, probabili formazioni, streaming

Oggi mercoledì 16 giugno (ore 21.00) si gioca Italia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. Gli azzurri sono pronti per disputare la seconda partita di questa rassegna continentale, a cinque giorni di distanza dalla vittoria per 3-0 sulla Turchia. La nostra Nazionale scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a 15.000 spettatori, per fronteggiare l’ostica compagine elvetica, che all’esordio aveva pareggiato per 1-1 contro il Galles. Si preannuncia un incontro decisamente complesso e rognoso per i ragazzi del CT Roberto Mancini, che partiranno comunque favoriti contro i rossocrociati.

L’Italia insegue la vittoria che la qualificherebbe con una giornata di anticipo agli ottavi di finale, ma anche un pareggio sarebbe un risultato da considerarsi positivo. La Svizzera va a caccia dello sgambetto e vuole portare a casa i tre punti per avvicinarsi al passaggio del turno, consapevole che una sconfitta complicherebbe terribilmente il proprio cammino in questa competizione.

L’Italia sembra indirizzata verso la conferma della formazione che ha sconfitto gli anatolici all’esordio. Mancini insisterà sul 4-3-3 col tridente offensivo formato da Berardi, Immobile e Insigne. Chiavi del centrocampo nelle mani di Jorginho affiancato da Barella e Locatelli. Difesa a quattro con Toloi (favorito su Di Lorenzo per sostituire l’acciaccato Florenzi) e Spinazzola sugli esterni, Chiellini e Bonucci i centrali davanti al portiere Donnarumma. Svizzera col 3-4-2-1: Seferovic unica punta, alle sue spalle Shaqiri ed Embolo (in gol contro il Galles). Solido centrocampo con Freuler e Xhaka.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, le probabili formazioni di Italia-Svizzera, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Sky, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SVIZZERA, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO:

21.00 Italia-Svizzera

ITALIA-SVIZZERA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport 1 (canale 201), su Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport (canale 251).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now TV (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-SVIZZERA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic. All. Petkovic

