Europei calcio 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 14 giugno

Oggi, 14 giugno, si disputeranno i tre match della quarta giornata degli Europei di calcio 2021. Ad aprire il programma odierno alle ore 15.00 Scozia-Repubblica Ceca per quanto concerne il Gruppo D, dopo il successo di ieri dell’Inghilterra sulla Croazia. Alle ore 18.00 sarà la volta di Slovacchia-Polonia e alle ore 21.00 si chiuderà con Spagna-Svezia, entrambi match del Girone E.

Tutte le gare di oggi, lunedì 14 giugno, saranno visibili in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, ma la gara delle 21.00 sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 ed in streaming gratuito su Rai Play.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO LUNEDì 14 GIUGNO

15.00 Scozia-Repubblica Ceca – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, Now TV

18.00 Polonia-Slovacchia – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

21.00 Spagna-Svezia – Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, Now TV

