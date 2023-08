È, quindi, la Spagna la prima squadra finalista dei Campionati Mondiali di calcio femminile 2023 in corso di svolgimento tra Australia e Nuova Zelanda. La Roja, infatti, ha superato la Svezia nella semifinale giocata oggi all’Eden Park di Auckland con il punteggio di 2-1 al termine di un incontro davvero vibrante.

Il match, come detto, non ha certo lesinato in fatto di emozioni. Le iberiche sono scese in campo con il 4-3-3 con Coll tra i pali, Batlle, Paredes, Codina e Carmona Garcia in difesa, quindi Abelleira, Bonmati e Putellas a centrocampo, con Redondo Ferrer, Hermoso e Caldentey in attacco. La Svezia ha risposto con il 4-2-3-1 con Musovic in porta, Bjorn, Hestedt, Eriksson e Andersson in difesa, quindi Angeldal e Rubensson in mediana, con Kaneryd, Asllani e Rolfo a sostegno di Blackstenius.

Dopo una ampia parte di incontro nella quale l’equilibrio ha regnato sovrano, negli ultimi minuti è accaduto davvero di tutto. Le spagnole hanno sbloccato il punteggio al minuto 81′ grazie a Paralluelo (che aveva deciso anche il quarto di finale contro l’Olanda con una rete nei supplementari), ma le scandinave hanno risposto all’88° con Blomqvist.

Quando tutto sembrava portare verso i tempi supplementari, Carmona Garcia ha risolto il match al novantesimo spedendo la Spagna in finale. Contro chi lo scopriremo nella giornata di domani, quando si giocherà la seconda semifinale tra Australia e Inghilterra allo Stadium Australia di Melbourne sempre alle ore 10.00 italiane (le ore 20.00 locali).

Foto: LaPresse