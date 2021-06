Europei calcio 2021, i giocatori del Galles che militano o hanno militato in Serie A. Spicca Aaron Ramsey

L’Italia si appresta a concludere il suo percorso nel Gruppo A degli Europei 2021 di calcio e lo farà domenica alle ore 18.00 contro il Galles sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma. I “Dragoni” saranno ‘ultimo ostacolo” degli Azzurri del raggruppamento e, di gran lunga, la Nazione che ha proposto, e sta proponendo, il minor numero di giocatori nel nostro massimo campionato.

Pensate un po’, nella storia sono solamente 3 i calciatori gallesi che hanno militato in Serie A e, udite udite, casualmente tutti con la maglia della Juventus. Ultimo in ordine di tempo, infatti, è Aaron Ramsey, trequartista classe 1990 ex Arsenal che. con i bianconeri. ha collezionato 46 presenze e 5 reti in campionato, 65 e 6 gol nel complesso. Con la nazionale dei “Dragoni”, invece, il nativo di Caerphilly ha all’attivo 64 presenze e 14 reti.

Ma, chi sono, i suoi predecessori? Il secondo giocatore gallese che è sbarcato in Italia è stato Ian Rush. Per il centravanti ex-Liverpool, una sola annata con la Juventus (1987-88 con 7 gol in 29 presenze) mentre con la maglia della Galles ha chiuso la sua carriera con 28 reti in 73 presenze.

Il gallese più importante di tutti, senza ombra di dubbio, è stato John Charles. “King John” ha scritto pagine di storia con la maglia bianconera, a fianco del suo “gemello” Omar Sivori. Il nativo di Swansea ha militato nella squadra torinese dal 1957 al 1962 segnando 93 gol in 150 presenze, mentre con la propria nazionale a lato di 38 presenze ha messo a segno 15 reti. John Charles vanta anche una esperienza con la maglia della Roma nella stagione 1962-63 con appena 10 match giocati, ma un bottino di 4 gol.

Si chiudono qui, dunque, i giocatori gallesi che abbiamo conosciuto da vicino anche alle nostre latitudini. Aaron Ramsey sarà in campo domenica per sospingere i “Dragoni” verso il sogno della qualificazione agli ottavi di finale, cercando di regalare un dispiacere ai suoi compagni di squadra nella Juventus ed alla nazionale italiana.

Foto: Lapresse